Mercato - OM : Vers un cuisant échec pour Longoria dans un dossier chaud ?

Publié le 6 décembre 2021 à 0h30 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Boubacar Kamara aurait été approché à plusieurs reprises par l’administration Pablo Longoria, en vain. Et plus rien ne devrait éviter le départ libre de tout contrat du joueur formé à l’OM à présent.

L’OM pourrait-il, après Florian Thauvin, perdre une autre de ses stars gratuitement en raison de l’expiration d’un contrat ? C’est du moins le chemin que semble prendre l’opération Boubacar Kamara. Minot marseillais ayant effectué toutes ses classes à l’Olympique de Marseille, le défenseur central de formation reconverti en milieu de terrain défensif entrera à compter du 1er janvier dans les six derniers mois de son contrat à l’OM. De grosses formations européennes comme le FC Barcelone, Newcastle ou encore le Bayern Munich. Et bien que l’OM prévoirait d’aller au bout de son temps en tentant de prolonger le contrat de Kamara selon Fabrizio Romano, les dés seraient d’ores et déjà jetés.

Longoria aurait tout tenté pour Kamara, mais…