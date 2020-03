Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valentin Rongier a déjà des idées pour son avenir…

Publié le 31 mars 2020 à 5h00 par T.M.

Si Valentin Rongier a posé ses valises à l’OM en début de saison, cela n’empêche pas le Français de déjà penser à la suite de sa carrière.

Au terme d’un très long feuilleton lors du dernier mercato estival, Valentin Rongier a finalement quitté Nantes pour l’OM. Au fil des semaines, le milieu de terrain s’est d’ailleurs imposé comme un joueur important du schéma d’André Villas-Boas. Toutefois, avec la menace du fair-play financier, il n’est pas impossible de penser que Rongier puisse déjà quitter l’OM. D’ailleurs, le natif de Mâcon a déjà des idées concernant son avenir.

« C’est bien de découvrir un autre style de championnat »