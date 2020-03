Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valentin Rongier lâche des indices sur son avenir...

Publié le 30 mars 2020 à 13h00 par D.M.

Actuellement à l’OM, Valentin Rongier a admis qu’il était tenté par une aventure à l’étranger notamment en Espagne et en Angleterre.

« Il y avait Porto, Watford, des clubs allemands, on a eu des contacts avec Lyon également », déclarait en novembre dernier l’agent de Valentin Rongier, Franck Belhassen. Finalement au terme d’un feuilleton qui s'est étiré au-delà du mercato estival, le milieu de terrain a privilégié la Ligue 1 et a décidé de rejoindre l’OM. Sous contrat jusqu’en juin 2024, l’ancien joueur du FC Nantes se plaît à Marseille et enchaîne les titularisations sous les ordres d'André Villas-Boas. Mais Valentin Rongier a admis qu’il ne serait pas contre une aventure à l’étranger.

« C’est bien de découvrir un autre style de championnat »