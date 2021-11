Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une star du projet McCourt est prête pour le départ !

Publié le 13 novembre 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a fait l’objet de nombreuses spéculations ces derniers mois, Arkadiusz Milik est finalement resté à l’OM. Mais le buteur polonais semble déjà se projeter sur un potentiel départ…

Recruté par l’OM en janvier dernier sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Arkadiusz Milik s’était rapidement imposé comme un élément indispensable du projet McCourt. Victime d’une blessure au genou avant l’été, il a raté l’Euro avec la Pologne, mais n’a pas manqué de faire l’objet de spéculations durant le mercato estival. Et même s’il est resté à l’OM, Milik affiche un discours assez troublant sur son avenir dans une interview accordée au média polonais Przeglad Sportowy.

« Cela peut changer bientôt »