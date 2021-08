Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros coup à 0€ pourrait s'offrir à Longoria !

Publié le 31 août 2021 à 7h00 par A.C.

Écarté par José Mourinho à l’AS Roma, Steven N’Zonzi intéresserait fortement l’Olympique de Marseille.

Le mercato de l’Olympique de Marseille n’est pas fini ! Alors qu’il ne reste plus que quelques heures avant la fin, Jorge Sampaoli aurait glissé une nouvelle piste à Pablo Longoria, à en croire les dernières indiscrétions de Foot Mercato . Elle mènerait vraisemblablement à Steven N’Zonzi, qui est poussé vers la sortie à l’AS Roma depuis l’arrivée de José Mourinho. A l’image de Javier Pastore, le Champion du monde 2018 a été invité à se trouver un nouveau club... mais il ne semble pas pressé de partir. En Italie, on assure en effet que N’Zonzi aurait refusé toutes les offres arrivées pour lui ces derniers jours, notamment un contrat de trois ans arrivant du Qatar, d’une valeur supérieure à 3,1M€.

La Roma pourrait libérer N’Zonzi