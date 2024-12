Mercato - OM : Une seconde chance réclamée pour Greenwood

Arnaud De Kanel

Plus commenté que les transferts réalisés par le PSG cet été, celui de Mason Greenwood continue de faire parler. Le maire de Marseille s'était publiquement opposé à la venue de l'attaquant anglais à l'OM en raison de ses déboires judiciaires. Joey Barton estime que son compatriote a assez payé pour ses actes et que les dirigeants marseillais ont bien fait de le recruter.

En recrutant douze nouveaux joueurs, l'OM s'est considérablement renforcé durant le mercato estival. Ce dernier a notamment été marqué par l'arrivée de Mason Greenwood dans la cité phocéenne. Devenu paria en Angleterre, l'attaquant s'est relancé à l'OM.

Mercato : Un joueur de «très haut niveau» a signé à l’OM ! https://t.co/7kQyS3OZMV pic.twitter.com/wW8keOJ1tJ — le10sport (@le10sport) November 30, 2024

L'OM pardonne Greenwood

Depuis le début de la saison, Mason Greenwood porte l'OM. En 12 rencontres de Ligue 1, il compte déjà 8 buts et 1 passe décisive. Des statistiques plus qu'honorables qui donnent raison aux dirigeants. En effet, malgré les différentes pressions politiques, l'OM avait fait passer le sportif avant tout et souhaitait offrir une nouvelle chance à Greenwood. Un pari réussi et salué par Joey Barton.

«Mason a suffisamment payé pour ce qu’il a fait»

« Les dirigeants marseillais ont eu l’audace de le prendre. On doit croire en la rédemption, au pardon. Il y a des choses impardonnables, je n’en doute pas, Mason a suffisamment payé pour ce qu’il a fait. Il a dû quitter son pays, il n’est plus sélectionné avec l’Angleterre. Cette affaire lui collera à la peau pour toujours avec ce qui a pu être dit sur lui », a déclaré l'ancien joueur de l'OM sur Téléfoot.