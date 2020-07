Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une porte se ferme définitivement pour Boudjellal !

Publié le 18 juillet 2020 à 12h45 par A.C.

Claude Joye, président du SC Toulon, a lancé un message clair à Mourad Boudjellal.

Toulon, c’est fini. Après avoir fait les beaux jours du RCT au rugby, Mourad Boudjellal semblait vouloir passer au football, au SC Toulon. Ce ne sera finalement pas le cas. Boudjellal est en effet exclusivement concentré sur le projet de rachat de l’Olympique de Marseille, avec Mohamed Ayachi Ajroudi. L’homme d’affaires varois quitte donc sa ville de cœur pour se lancer à la conquête de Marseille et de son OM, avec un projet très ambitieux.

« Boudjellal, ce n’est plus possible »