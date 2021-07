Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle désillusion pour Longoria avec Benedetto !

Publié le 31 juillet 2021 à 1h15 par La rédaction

Très intéressé par Dario Benedetto, Sao Paulo aurait finalement stoppé les négociations. Le club brésilien serait parvenu à s’accorder avec l’OM, mais pas avec l’Argentin.

Très actif dans le sens des arrivées, Pablo Longoria l’est un peu moins au niveau des départs. Pourtant, le président de l’OM aurait bien besoin de dégraisser son effectif. La situation économique n’est pas idéale et un allégement de la masse salariale est nécessaire. Et cela passe par des départs. Dario Benedetto est une possibilité. Arkadiusz Milik est parti pour rester, ce qui barre la route à l’Argentin. Cela tombe bien, Sao Paulo serait intéressé par son profil.

Sao Paulo a abandonné les négociations