Mercato - OM : Une offre en or révélée, De Zerbi lâche une réponse fracassante !

Entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi a rejoint le club phocéen l’été dernier. Après Brighton, l’Italien a ainsi accepté la proposition olympienne alors que d’autres options prestigieuses se présentaient à lui. De Zerbi aurait notamment pu filer à Manchester United, mais il en a décidé autrement. Explications.

Après avoir annoncé son départ de Brighton, Roberto De Zerbi semblait alors promis à un cador européen. Manchester United, Bayern Munich, FC Barcelone… Du beau monde était associé à l’Italien. C’est donc à la surprise général qu’on a assisté à la signature de De Zerbi à l’OM. Mais si l’entraîneur transalpin a notamment refusé les Red Devils, c’est parce qu'il avait ses raisons.

« Les plus grands clubs lui faisaient des ponts d’or » Auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, Salim Lamrani a expliqué pourquoi Roberto De Zerbi avait privilégié l’OM à Manchester United. Auprès de La Marseillaise, il a ainsi fait savoir : « Roberto De Zerbi pouvait aller où il voulait après Brighton. Les plus grands clubs lui faisaient des ponts d’or. Notamment Manchester United ».