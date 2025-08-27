Mercato - OM : Une offre en or révélée, De Zerbi lâche une réponse fracassante !

Entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi a rejoint le club phocéen l’été dernier. Après Brighton, l’Italien a ainsi accepté la proposition olympienne alors que d’autres options prestigieuses se présentaient à lui. De Zerbi aurait notamment pu filer à Manchester United, mais il en a décidé autrement. Explications.
Après avoir annoncé son départ de Brighton, Roberto De Zerbi semblait alors promis à un cador européen. Manchester United, Bayern Munich, FC Barcelone… Du beau monde était associé à l’Italien. C’est donc à la surprise général qu’on a assisté à la signature de De Zerbi à l’OM. Mais si l’entraîneur transalpin a notamment refusé les Red Devils, c’est parce qu'il avait ses raisons.
« Les plus grands clubs lui faisaient des ponts d’or »
Auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, Salim Lamrani a expliqué pourquoi Roberto De Zerbi avait privilégié l’OM à Manchester United. Auprès de La Marseillaise, il a ainsi fait savoir : « Roberto De Zerbi pouvait aller où il voulait après Brighton. Les plus grands clubs lui faisaient des ponts d’or. Notamment Manchester United ».
« A Manchester, il y avait une certaine arrogance qu’il ne supporte pas «
« Mais c’est l’OM qu’il a choisi, parce qu’il a senti dans ses discussions avec les dirigeants marseillais qu’il s’agissait d’une relation d’égal à égal. Alors qu’à Manchester, il y avait une certaine arrogance qu’il ne supporte pas », a-t-il poursuivi sur les raisons qui ont animé le choix de De Zerbi.