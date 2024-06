Mercato - OM : Une offre de 40M€ dégainée pour ce crack !

Hugo Chirossel Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir été prêté à Feyenoord la saison dernière, Yankuba Minteh ne sera pas conservé par Newcastle. L’OM ferait partie des clubs intéressés par l'international gambien, qui serait également sur les tablettes de l’OL. Les Gones auraient justement fait une offre de 40M€ aux Magpies pour s’attacher ses services.

Comme indiqué par Le 10 Sport , le dossier Mohamed Bachir Belloumi est en bonne voie à l’OM. Le profil de l’attaquant âgé de 22 ans fait l’unanimité en interne et a été validé par Roberto De Zerbi et son staff. Le club doit maintenant trouver un terrain d’entente avec Farense, où il est sous contrat jusqu’en juin 2027. Les discussions vont s’intensifier et l’OM espère réussir à trouver un accord autour d’une indemnité de transfert de 4M€ pour s’offrir Mohamed Bachir Belloumi.

EXCLU @le10sport : L'OM accélère fort sur Belloumi !▶️L'intégralité du staff de Roberto De Zerbi a validé le dossier. Offensive finale en vue▶️Montant : Environ 4 millions d'euros#MercatOMhttps://t.co/XuKRHpd7pQ — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 26, 2024

L’OL fait une offre de 40M€ pour Minteh

En plus de l’Algérien, l’OM a également été annoncé sur la piste de Yankuta Minteh. Âgé de 19 ans, l’ailier a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière avec le Feyenoord, où il était prêté par Newcastle. Les Magpies doivent vendre et aimeraient se séparer de l’international gambien (6 sélections). Mais l’OM doit notamment composer avec la concurrence de l’OL qui, d’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, aurait envoyé une offre de 40M€ à Newcastle pour Yankuba Minteh.

Minteh trop cher pour l’OM