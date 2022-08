Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une offre de 30M€, le transfert de Gerson est réglé

9 août 2022

Après une très belle première saison sous le maillot de l’OM, Gerson a vu sa valeur marchande gonfler. Malgré tout, le Brésilien a rappelé à plusieurs reprises qu’il ne bougerait pas cet été. Pour autant, Pablo Longoria serait disposé à s’en séparer si jamais une offre avoisinant les 30M€ venait à arriver.

Pablo Longoria ne l’a jamais caché, personne n’est invendable à l’OM. Des mots également utilisés par Valentin Rongier qui a bien pris conscience de la situation actuelle du club. « Le président l'a dit et redit : chaque joueur est vendable. Il a besoin de vendre pour équilibrer les finances du club, on le sait », expliquait le milieu olympien dans un entretien accordé à Prime Video .

A l’OM, Gerson est devenu le chouchou

C’est également le cas pour Gerson. Un an après son arrivée, l’international brésilien s’est mis tout le monde dans la poche à l’OM. Si ses premiers pas n’ont pas toujours été évidents, Gerson a été l’un des hommes forts de la fin de saison, jusqu’à devenir l’un des chouchous du Vélodrome. Et comme tout bon joueur, sa valeur marchande a grandi.

Pablo Longoria prêt à le laisser partir