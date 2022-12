Mercato - OM : Une offre à 45M€ arrive pour cette révélation de la Coupe du monde

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Auteur d’une Coupe du monde étincelante avec le Maroc, Azzedine Ounahi a, selon nos informations, tapé dans l’œil du FC Barcelone… et de l’OM. Leicester serait également sur le coup et pourrait proposer pas moins de 45M€ pour s’offrir l’international marocain. Angers, de son côté, veut le vendre et se le faire prêter jusqu’à la fin de saison.

Comme sur chaque Coupe du monde, il y a des révélations. Cette édition au Qatar aura permis à Azzedine Ounahi, l’international marocain, d’éclore aux yeux du monde entier. « J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé… Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m'a surpris », avait lancé Luis Enrique après le récital d’Azzedine Ounahi contre l’Espagne.

Le Barça est sur les rangs, l’OM aussi

Des prestations qui n’ont pas échappé aux grosses écuries européennes. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, plusieurs clubs, dont le FC Barcelone et l’OM ont coché le nom d’Azzedine Ounahi. Cependant, vu la concurrence, Pablo Longoria ne devrait pas pouvoir aller beaucoup plus loin dans ce dossier.

Leicester pourrait proposer 45M€