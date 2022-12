Mercato - OM : Longoria revoit ses plans pour le transfert de Gerson

Thibault Morlain

Le transfert de Gerson est l’un des gros sujets à l’OM à l’approche du mercato hivernal. Alors que ça a négocié avec Flamengo pour le Brésilien, Pablo Longoria s’est montré exigeant concernant l’opération. De quoi plomber dans un premier temps le départ de Gerson. Mais voilà que les choses pourraient avoir évolué du côté du président de l’OM. Explications.

Arrivé à l’été 2021 à l’OM, Gerson pourrait déjà faire ses valises. Pas dans les plans d’Igor Tudor, le Brésilien souhaiterait retrouver le sourire loin du Vélodrome et pour cela, il envisagerait un retour à Flamengo. Problème, les deux clubs n’ont pas réussi à se mettre d’accord jusqu’à présent concernant ce transfert de Gerson.

Ça bloque sur le prix

Comme le10sport.com vous l’avait révélé, le transfert réside dans la valuation de Gerson par l’OM et Flamengo. Tandis que le club carioca n’a jamais dépassé les 12M€, Pablo Longoria ne bouge lui pas de son prix : 20M€. Le président de l’OM l’a fait savoir, c’est lui qui décide et il ne semblait clairement pas enclin à bouger de sa position pour le transfert de Gerson.

L’OM rouvre la porte à Flamengo ?

Dernièrement, cette opération avait ainsi pris du plomb dans l’aile. Mais voilà que selon Marcao, père et agent de Gerson, ça aurait bougé en coulisses. Lors d’une discussion avec Julio Miguel Neto, journaliste brésilien, il aurait fait savoir que l’OM était ouvert à la discussion avec Flamengo et que tout restait possible pour le transfert de Gerson.