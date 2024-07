Mercato - OM : Une nouvelle piste est annoncée à l’étranger

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Mason Greenwood vient de poser ses valises à Marseille, une nouvelle piste est révélée au poste d'ailier droit. Sous contrat avec le SC Fribourg, Hugo Siquet aurait été supervisé par l'OM, mais aussi par d'autres équipes de Ligue 1. Le joueur de 22 ans ne serait pas contre un départ en France, même si Bruges se montre insistant.

L’OM va enfin se libérer de Jonathan Clauss. Le joueur, qui avait refusé de quitter Marseille l’hiver dernier, a cette fois-ci accepté l’offre de l’OGC Nice. L’international français y retrouvera son ancien coach au RC Lens, un certain Franck Haise. Ces derniers jours, Pablo Longoria avait supervisé plusieurs profils pour le remplacer, notamment celui d’Hugo Siquet, jeune joueur du SC Fribourg.

Vente OM : Grosse vanne en direct sur l’Arabie Saoudite https://t.co/B8HSqwXlOo pic.twitter.com/UY0b4JRHYk — le10sport (@le10sport) July 19, 2024

Un joueur belge pour remplacer Clauss ?

Selon les informations dévoilées par le journaliste belge Sacha Tavolieri, ce joueur de 22 ans est très apprécié de l’OM, mais aussi de l’AS Monaco et de Brest. Le LOSC avait aussi coché son nom avant de finalement jeter son dévolu sur Thomas Meunier. Sous contrat avec Fribourg depuis janvier 2022, Siquet aimerait bien changer d’air, mais un autre club serait plus pressant.

L'OM mal en point dans ce dossier

Toujours selon Tavolieri, le Club Bruges est en pourparlers avec Siquet. Les discussions sont entamées et un accord pourrait être trouvé dans les prochaines heures. Il serait question d’un transfert situé autour de 5M€. Le successeur de Clauss ne se trouve, peut-être pas, à Fribourg.