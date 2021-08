Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une incroyable opération pourrait bien tourner en la faveur de Longoria…

Publié le 24 août 2021 à 1h30 par Th.B.

L’OM pourrait bien voir le transfert de Boubacar Kamara au FC Séville se décanter dans les prochaines heures. Cependant, il dépendrait du bon déroulement d’une grande opération dans laquelle Kurt Zouma et Jules Koundé font partie intégrante.

Depuis quelque temps, le feuilleton Boubacar Kamara ne connaît pas un lot de rebondissements importants. En effet, le minot marseillais, qui est sous contrat jusqu’en juin 2022 qu’il refuserait d’ailleurs de prolonger, n’aurait qu’une porte de sortie valable à l’instant T : le FC Séville. Directeur sportif du club andalou, Monchi aurait donné sa parole à Pablo Longoria pour qu’un transfert se réaliserait si Jules Koundé était vendu. Et Chelsea serait susceptible de dégainer pour Koundé après la vente imminente de Kurt Zouma à Crystal Palace.

Zouma proche de quitter Chelsea, la clé du transfert de Koundé et la chance de l’OM pour Kamara ?