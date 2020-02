Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une figure du projet McCourt proche d’un gros transfert cet hiver ?

Publié le 6 février 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de West Ham durant le mercato de janvier, Dimitri Payet aurait pu quitter l’OM dans un deal à hauteur de 20M€.

« J’ai lu comme vous cet intérêt de West Ham, mais on connait mon attachement pour ce club et la raison pour laquelle je suis revenu ici. La question ne se pose pas », confiait dernièrement Dimitri Payet sur son mercato hivernal agité, alors que West Ham avait des vues sur le milieu offensif de l’OM. Finalement, l’international français n’a pas quitté le club phocéen, et L’Equipe a fait de nouvelles révélations sur les coulisses de ce dossier qui aurait pu rapporter gros à l’OM.

West Ham avait prévu 20M€