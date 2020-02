Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça aurait identifié le successeur de Dembélé !

Publié le 6 février 2020 à 1h30 par J.-G.D.

À la recherche du remplaçant d’Ousmane Dembélé, les décideurs du FC Barcelone seraient finalement tombés sous le charme de Cristhian Stuani, attaquant de Gérone.

En plus de Luis Suarez, le Barça devra également se passer d’Ousmane Dembélé. Les Catalans se seraient bien passés de la blessure de l’international français, victime d’une rupture totale du biceps fémoral de la cuisse droite. Les solutions manquent pour Quique Setién, l’entraîneur du FC Barcelone ne disposant plus que trois joueurs dans son secteur offensif (Messi, Griezmann, Fati). L’arrivée d’un joker médical serait donc à l’étude, et le nom d’Ángel, attaquant de Getafe, revient avec insistance. À moins que les Blaugranas lancent l’assaut pour un compatriote de Suarez.

Cristhian Stuani, priorité du FC Barcelone ?