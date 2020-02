Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça s'attaque à un nouvel attaquant !

Publié le 6 février 2020 à 1h00 par A.M.

En quête de renforts offensifs afin de compenser la blessure d'Ousmane Dembélé, le FC Barcelone multiplie les pistes et aurait sondé Lucas Pérez (31 ans), qui a retrouvé un bon niveau depuis son arrivée à Alavès l'été dernier.

Après avoir perdu Luis Suarez pour quatre mois, le FC Barcelone a également vu Ousmane Dembélé rechuter. L'ancien Rennais devrait quant à lui être absent jusqu'à la fin de la saison. Et alors que le Barça avait décidé de ne pas recruter d'attaquants cet hiver, le club blaugrana semble avoir revu ses plans cette fois-ci d'autant que Carles Pérez et Abel Ruiz sont partis. Dans cette optique, les Catalans peuvent recruter un joueur qui évolue en Espagne, mais il ne sera pas autorisé à disputer la Ligue des Champions. Et alors que plusieurs noms circulent, Carles Pérez (31 ans) aurait fait l'objet d'approches concrètes du Barça.

Lucas Pérez plait au Barça