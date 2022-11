Mercato - OM : Un transfert surprise prend forme, ça bouge en coulisse

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté en juillet 2021 sur les conseils de Jorge Sampaoli, Cengiz Ünder a perdu de sa superbe depuis l'arrivée d'Igor Tudor cet été. Performant en sélection nationale, l'ailier ne semble pas faire partie des premiers choix de son entraîneur à l'OM. En Turquie, sa situation suscite des débats et il est, de plus en plus, question d'un retour au pays.

L'arrivée d'Igor Tudor à l'OM a été fatale pour certains joueurs comme Gerson, Dimitri Payet ou encore Cengiz Ünder. Très apprécié par Jorge Sampaoli, ce dernier occupe, la plupart du temps, le rôle de second couteau. Pourtant, l'ancien de l'AS Roma brille avec sa sélection comme l'illustre son doublé face à la République Thèque samedi dernier. En Turquie, sa situation suscite l'incompréhension comme l'annonce le spécialiste de Süper Lig, Atakan Anil.

La gestion d'Ünder pose question en Turquie

« Ici, on ne comprend pas pourquoi il est remplaçant à l'OM, parce qu'il est vraiment au top de son art avec l'équipe nationale. Il est largement le meilleur joueur de la sélection avec Hakan Çalhanoğlu, et quand on voit les matches de l'OM, on se dit qu'il aurait largement sa place. De plus, on a vu lors des derniers matches qu'il faisait la différence quand il entre en jeu. C'est dommage que Tudor s'en prive, d'autant qu'il n'a pas beaucoup mieux » a-t-il confié.

Un transfert à venir ?

Selon le spécialiste, Ünder pourrait quitter l'OM et rejoindre la Turquie ou la Serie A. « Ces derniers temps, les journaux ont fait état d'un retour au pays. On a parlé d'un prêt à Galatasaray, mais je ne pense pas que Cengiz souhaite revenir en Turquie. Par contre, je ne serais pas surpris de voir des rumeurs en provenance d'Italie. Ses performances avec la sélection ne passent pas inaperçues » a-t-il confié lors d'un entretien accordé au Phocéen.

Besiktas le veut