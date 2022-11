Mercato : Ronaldo propose ses services, le Real Madrid lui répond

Thomas Bourseau

Annoncé du côté du Real Madrid où ses proches l’auraient offert, Cristiano Ronaldo ne serait pas contre cette éventualité et aurait même pris la décision de faire une concession contractuelle. Cependant, l’entraîneur Carlo Ancelotti aurait déposé son véto.

Entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, le torchon brûle depuis le début de la saison. Mais après son interview explosive avec Piers Morgan dans laquelle il a réglé ses comptes avec le club mancunien et ouvert la porte à un départ, le divorce est désormais acté. En effet, ce mardi, Manchester United a annoncé la rupture du contrat de Cristiano Ronaldo. Le Portugais est donc désormais libre.

Mercato : Le Mondial pour boucler le transfert de Cristiano Ronaldo ? https://t.co/C8pVITW9Ls pic.twitter.com/fBq5qaeRbF — le10sport (@le10sport) November 22, 2022

Ronaldo prêt à ne signer que pour six mois au Real Mardrid ?

Mais pour aller où ? A ce jour, il semblerait que seules trois destinations plaisent à Cristiano Ronaldo : le PSG, Chelsea et le Real Madrid. Alors que la presse espagnole a évoqué une offre des services du Portugais par le biais de son entourage au Real Madrid, Sky Deutschland explique que le quintuple Ballon d’or serait prêt à ne signer qu’un contrat de six mois au Real Madrid afin de faciliter son retour. Des discussions entre le Real Madrid et le clan Ronaldo auraient déjà lieu.

Ancelotti ne veut pas de Ronaldo