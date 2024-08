Mercato - OM : Un transfert à 26M€ problématique ? Il déballe tout

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, l’OM souhaite recruter Elye Wahi, et a récemment formulé une nouvelle offre de 26M€ (bonus compris) au RC Lens pour le buteur de 21 ans. S’il a parfois été pointé du doigt pour son attitude désinvolte à Lens, le jeune Français serait tout simplement pas encore assez mature selon un journaliste montpelliérain.

Le mercato estival de l’OM continue à s’emballer. Le club phocéen s’active au niveau du recrutement d’un nouvel attaquant. Elye Wahi est notamment ciblé par Marseille, qui a proposé 26M€ bonus compris au RC Lens pour son transfert. Auprès du Phocéen, un journaliste montpelliérain ayant bien connu le joueur de 21 ans s’est exprimé sur l’envie du joueur de quitter Lens.

Mercato - OM : Surprise totale pour la succession d’Aubameyang ! https://t.co/05KWwG9UJm pic.twitter.com/jpNhGb2aR9 — le10sport (@le10sport) August 10, 2024

« Il ne se sentait pas chez lui »

Ce dernier a d’abord confirmé que malgré les bruits de couloir, Elye Wahi n’était en rien un joueur problématique : « Non, il n'y a pas eu de problème à Montpellier. Ce que je sais, c'est qu'à Lens, il est arrivé dans un vestiaire avec des personnalités fortes. Il ne se sentait pas chez lui. Ce n'était pas l'amour fou entre lui et Sotoca, ni entre lui et Thomasson. Une partie du vestiaire l'attendait au tournant. De plus, le style de jeu n'était pas forcément adapté à son profil », a-t-il expliqué.

« Il lui manque encore de la maturité, mais il possède des qualités exceptionnelles »

« Le jeu de Franck Haise était axé sur la possession, alors que lui avait surtout joué en transition avec Der Zakarian, utilisant sa vitesse comme principal atout. Wahi a deux défauts majeurs, même s'il a progressé : la répétition des efforts et parfois les difficultés dans le jeu combiné. Il a du mal à tenir 90 minutes à haute intensité avec un rythme régulier », poursuit-il. « Malgré cela, ses qualités de vitesse et d'explosivité sont impressionnantes. Devant le but, lorsqu'il est en confiance, il est très adroit. Ce n'était pas toujours le cas à Lens à cause d'un manque de confiance, mais à Montpellier, c'était un tueur à gages. Il est encore jeune et a besoin de gagner maturité, comme le dit Francis de Taddeo, son père spirituel, qui a été directeur du centre de formation à Montpellier et est maintenant à Metz. Il estime que Wahi ne sera mature qu'à 24 ans. Il lui manque encore de la maturité, mais il possède des qualités exceptionnelles ».