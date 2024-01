Mercato - OM : Un transfert à 12M€ déjà bouclé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La fin du calvaire pour Pablo Longoria ? A la recherche d'un latéral gauche depuis plusieurs semaines, le président de l'OM aurait avancé dans le dossier Quentin Merlin. Après avoir obtenu l'accord du joueur, le club marseillais se serait entendu avec le FC Nantes pour un transfert à 12M€. Mais avant d'acter son départ, les Canaris vont devoir lui trouver un remplaçant rapidement.

L'arrivée de la quatrième recrue marseillaise se rapproche. On le sait, le prochain renfort de Pablo Longoria devrait être un latéral gauche. Après avoir exploré plusieurs pistes, le président de l'OM se serait arrêté sur Quentin Merlin, sous contrat avec le FC Nantes et qui pourrait vite être opérationnel. Ces dernières heures, le joueur de 21 ans se serait déjà entendu avec l'OM sur les bases d'un contrat de trois ans et demi. « Le joueur est déjà d’accord avec l’OM » confirme David Phelippeau, journaliste pour Ouest-France. Mais le plus dur commence pour Pablo Longoria, qui va devoir trouver un accord avec le FC Nantes.

Mercato - OM : Longoria prêt à rendre les armes ? https://t.co/N4XiVmTKIL pic.twitter.com/EPcuXPBTOc — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

L'OM serait tombé d'accord avec le FC Nantes

Après avoir refusé une première proposition de 8M€, Waldemar Kita aurait, ces dernières heures, fendu l'armure et accepté une offre de 12M€ pour Merlin. « Ça reste à confirmer mais les deux clubs seraient aussi d’accord sur un transfert aux alentours de 12M€. Merlin devrait signer trois ans et demi. Mais à l’heure où on se parle, la difficulté est que le FC Nantes n’a pas trouvé de remplaçant, il y a des pistes mais c’est ce qui ferait boucler ce dossier » a confié le journaliste lors d'un entretien accordé au Phocéen.

Les prochaines heures vont être décisives