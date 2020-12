Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario totalement exclu par Longoria pour Thauvin ?

Publié le 13 décembre 2020 à 11h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Florian Thauvin aurait reçu des offres de la part du Milan AC et du FC Séville. Alors qu'il fait bonne figure en Ligue 1, l'OM ne devrait pas laisser filer son attaquant phare lors du mercato hivernal.

Engagé jusqu'au 30 juin, Florian Thauvin pourrait faire ses adieux à l'OM en 2021. Alors qu'il ne serait pas près de prolonger, l'attaquant de 27 ans pourrait partir librement à la fin de la saison, ou être vendu à moindre cout au mois de janvier. Une information qui n'aurait pas échappée au Milan AC. En effet, Paolo Maldini n'a pas caché son désir d'attirer Florian Thauvin vers le San Siro et serait déjà passé à l'action pour obtenir gain de cause. D'après les dernières indiscrétions de Calciomercato.com , le directeur technique des Rossoneri voudrait récupérer Florian Thauvin gratuitement à la fin de la saison et aurait formulé une offre de contrat au joueur pour boucler ce dossier au plus vite. Une proposition de quatre saisons à hauteur de 3M€ annuels. Si le Milan AC voudrait à tout prix profiter de la situation de Florian Thauvin, il ne serait pas seul dans la course.

Le Milan AC et le FC Séville auraient dégainé pour Thauvin

Selon les informations de Calciomercato.it , le FC Séville pourrait également jouer un très mauvais tour à l'OM. A l'instar du Milan AC, le club andalou serait aussi à l'affût pour Florian Thauvin. D'ailleurs, l'écurie entraînée par Julen Lopetegui aurait déjà frappé. Comme l'a indiqué le média transalpin, le FC Séville aurait également soumis une offre de contrat à Florian Thauvin. Reste désormais à savoir quelle est la position de l'OM dans tout ça.

