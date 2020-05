Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un scénario inexorable pour l’OM ?

Publié le 21 mai 2020 à 1h30 par La rédaction

L’OM a activé son plan de sauvetage financier en mettant certains éléments en vente. Mais un scénario paraît inexorable pour le club phocéen. Analyse.

Dans son édition du jour, l’Equipe annonce que le défenseur central croate Duje Caleta-Car était proposé en Premier League depuis plusieurs semaines par Paul Aldridge, en charge du dossier départs à Marseille.

Des profils comme Boubacar Kamara seront mis en vente

Une telle information n’a rien de surprenant, et elle confirme un fait clair : la direction de l’OM a lancé son plan de sauvetage financier, ce qui signifie que tous les joueurs ayant un minimum de valeur financière sont mis sur le marché. Caleta-Car, qui sort d’une saison plutôt satisfaisante et qui dispose d’un profil susceptible d’attirer les clubs anglais, figure logiquement parmi les premiers sur la liste. Pour autant, dans le contexte actuel, il est très peu probable que le club reçoive les offres espérées pour son défenseur. Plus le temps va passer, plus la situation va devenir compliqué pour l’OM, et plus il devra se résoudre à lâcher les joueurs les plus valorisés de son effectif, comme Boubacar Kamara. Au vue de la situation du club, un tel scénario paraît inexorable.