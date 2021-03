Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un rebondissement possible pour l’avenir de Cuisance et Balerdi ?

Publié le 17 mars 2021 à 13h10 par La rédaction

Selon certaines informations, les départs de Cuisance et Balerdi sont déjà programmés pour la fin de saison. Que faut-il en penser ? Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien La Provence a révélé que la direction de l’Olympique de Marseille programmerait déjà les départs de deux joueurs, Mickaël Cuisance et Leonardo Balerdi, tous deux prêtés jusqu’en juin. Selon le média, cela n’aurait aucun rapport avec la volonté de Sampaoli, qui apprécie leur qualité au point de les avoir relancés depuis son arrivée, mais cela serait lié au coût de leur option d’achat, hors de portée pour l’OM : 18 millions pour Cuisance et 14 millions pour Balerdi. Que faut-il en penser ?

Il existe une marge de manœuvre

Si cette information apparaît tout à fait crédible et solide, il est pourtant difficile d’en tirer aujourd’hui la conclusion que ces départs seront bel et bien effectifs en juin. En effet, si l’un ou l’autre réalise une fin de saison de très haut niveau, il est certain que le club phocéen tentera de négocier le transfert à un prix inférieur, plus dans ses cordes financièrement. La marge de manœuvre est certes étroite mais elle existe. Dans ces conditions, il est probablement trop tôt pour affirmer de manière définitive que Cuisance et Balerdi quitteront Marseille en fin de saison.