Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un protégé de Villas-Boas sur le point de faire ses valises ?

Publié le 19 juillet 2020 à 4h00 par T.M.

Cet été, plusieurs départs sont attendus à l’OM. Et visiblement, sur la Canebière, André Villas-Boas pourrait prochainement voir l’un de ses protégés partir.

Avec sa situation financière actuelle, l’OM va passer un mercato estival particulier. Le club phocéen devra faire avec des moyens réduits pour se renforcer, forçant ainsi les dirigeants à faire preuve d’intelligence pour attirer de nouveaux joueurs. De même, avec des comptes dans le rouge, Jacques-Henri Eyraud doit faire entrer de l’argent dans les caisses, espérant notamment dégager 60M€ avec différentes ventes. Reste maintenant à identifier les joueurs qui feront leurs valises. Alors que les noms de Boubacar Kamara ou encore Morgan Sanson reviennent le plus souvent, c’est finalement Maxime Lopez qui pourrait être le premier à partir.

Un nouveau défi pour Lopez !