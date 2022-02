Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un premier gros dossier se dessine pour cet été !

Publié le 8 février 2022 à 20h10 par A.C.

Très performant cette saison avec l’Olympique de Marseille ainsi qu’avec le Sénégal, Bamba Dieng attise de plus en plus de convoitises.

Il y a seulement quelques mois, peu de personnes misaient sur lui. Pourtant, Bamba Dieng a littéralement explosé à l’Olympique de Marseille, profitant notamment de la longue absence d’Arkadiusz Milik. La confirmation est arrivée avec le Sénégal, puisque le joueur de 21 ans a activement participé à la victoire de sa sélection à la Coupe d’Afrique des Nations... ce qui n’est pas passé inaperçu et pourrait bien faire les intérêts de Pablo Longoria et l’OM !

La CAN a fait connaitre Dieng aux quatre coins de l’Europe