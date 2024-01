Mercato - OM : Un joueur séduit Gattuso, surprise pour un transfert ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Annoncé parmi les sortants dans ce mercato hivernal, Luis Henrique suscite l’intérêt de plusieurs formations brésiliennes, mais l’ailier auriverde est toujours un joueur de l’OM à ce jour. Apparu dimanche lors du 16e de finale de Coupe de France contre Rennes, le joueur a même marqué des points auprès du staff de Gennaro Gattuso.

Actif dans ce mercato hivernal, avec les arrivées du milieu Jean Onana, du latéral gauche Ulisses Garcia et de l’attaquant Faris Moumbagna, l’Olympique de Marseille bouge aussi dans le sens des départs. Renan Lodi est parti en prêt en Arabie saoudite avec obligation d’achat supérieure à 20M€, et d’autres joueurs pourraient suivre. C’est notamment le cas de Luis Henrique, de retour d’un prêt d’un an et demi à Botafogo.

Mercato - OM : Longoria prêt à rendre les armes ? https://t.co/N4XiVmTKIL pic.twitter.com/EPcuXPBTOc — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Luis Henrique s’est fait remarquer

En attendant un possible départ, Gennaro Gattuso ne se prive pas des services de l’ailier auriverde, comme ce fut le cas dimanche contre Rennes en Coupe de France. Luis Henrique a joué plus d’une heure suite à la sortie de Bilal Nadir en première période, une entrée en jeu qui a visiblement plu en interne. Selon La Provence , le staff de Gattuso a apprécié l’apparition du Brésilien à un poste qui n’était pas le sien, suffisant pour lui permettre d’avoir une chance à Marseille ?

Une offre dégainée