Mercato - OM : Un joueur de l'Algérie bientôt transféré ?

Prêté en janvier dernier, Ismaël Bennacer ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. L’Olympique de Marseille n’a en effet pas levé son option d’achat fixée à 12M€, tandis que son club de l’AC Milan ne compte plus du tout sur lui et lui aurait montré la porte de sortie.

Il semblait pouvoir être le chaînon manquant du milieu de terrain. Pourtant, Ismaël Bennacer n’a pas vraiment convaincu lors de son passage à l’ OM , surtout si on le compare à un Adrien Rabiot ou à un Pierre-Emile Højbjerg . Ainsi, son option d’achat n’a pas été levée et tout le monde se demande désormais où il jouera la saison prochaine.

Milan le pousse vers la sortie, mais...

Une solution va devoir être trouvée, puisque Ismaël Bennacer ne semble plus du tout avoir sa place en Lombardie. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan aurait informé ses agents qu’il est sur le marché des transferts, puisqu’il ne rentre pas dans les plans de Massimiliano Allegri. Sauf que les dirigeants Rossoneri aimeraient un transfert sec et non plus un prêt, ou alors avec une option d’achat quasiment obligatoire.