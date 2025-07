Mercato : L'OM va perdre sept joueurs ?

Lors de ce mercato estival, l'OM souhaite lancer son opération grand ménage. En effet, le club phocéen pourrait se séparer de sept joueurs au total durant cette fenêtre de transferts. Plus précisément, Valentin Rongier, Pol Lirola, Derek Cornelius, Neal Maupay, Azzedine Ounahi, Ismaël Koné et Amine Harit pourraient changer d'air à l'intersaison.

OM : Maupay est sur le départ ?

Dans le sens des départs, l'OM préparerait une opération dégraissage XXL. En effet, sept joueurs pourraient quitter le club emmené par Roberto De Zerbi d'ici la fin du mercato estival, programmée le 1er septembre. D'abord, Valentin Rongier pourrait partir lors de cette fenêtre de transferts. Ensuite, l'OM ne retiendra pas ceux qui étaient en manque de temps de jeu et qui n'ont pas eu le rendement escompté la saison dernière. Ainsi, Pol Lirola, Derek Cornelius et Amine Harit changeront de club en cas d'offre jugée suffisante. S'il est apprécié par les supporters de l'OM, Neal Maupay pourrait ne plus faire long feu sur la Canebière, et ce, pour deux raisons. D'une part, son temps de jeu a baissé ces derniers mois. D'autre part, les dirigeants marseillais souhaitent recruter à son poste. Enfin, Azzedine Ounahi et Ismaël Koné - prêtés en 2024-2025 - sont susceptibles d'aller voir ailleurs une nouvelle fois.