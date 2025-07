Mercato : Le mariage parfait annoncé à l'OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Angel Gomes et CJ Egan-Riley, c'est Facundo Medina qui s'apprête à rejoindre l'OM. Arrivé ce mardi dans le sud de la France, l'Argentin va s'engager dans les prochaines heures avec le club phocéen en provenance du RC Lens. Et voilà qu'entre Medina et l'OM, ça a tout l'air d'un mariage qui va faire un carton.

Pour l'OM, renforcer la charnière centrale est l'objectif de ce mercato estival. Le club phocéen n'a pas tardé avec la signature de CJ Egan-Riley, arrive libre suite à la fin de son contrat avec Burnley. Et voilà qu'après l'Anglais, c'est Facundo Medina qui va venir étoffer l'arrière-garde olympienne. Excellent au RC Lens, l'Argentin est arrivé à Marseille où il va signer dans les prochaines heures.

« La grinta, mouiller le maillot, c'est dans l'ADN de Fac » Ancien coéquipier de Facundo Medina au RC Lens, Steven Fortes n'a annoncé que du bon sur la prochaine aventure de l'Argentin à l'OM. Dans des propos accordés à La Provence, il a ainsi fait savoir : « L'OM va lui correspondre. La grinta, mouiller le maillot, c'est dans l'ADN de Fac. c'est une très bonne recrue pur l'OM, un bon choix, ça va bien se passer ».