Mercato - Officiel : Annonce surprise à l’OM !

Alors que les contrats prennent fin le 30 juin, plusieurs joueurs qui n'ont pas prolongé se retrouvent officiellement libres depuis ce mardi. C'est le cas de Chancel Mbemba qui sort d'une saison blanche à l'OM. Le défenseur central a ainsi fait ses adieux au club phocéen, en remerciant au passage Pablo Longoria à la surprise générale.

En conflit avec sa direction, Chancel Mbemba a été mis à l'écart toute la saison. Et pourtant, cela ne l'empêche de remercier Pablo Longoria à la surprise générale compte tenu des tensions entre les deux hommes.

Mbemba fait ses adieux à l'OM... « Toutes les histoires trouvent leur conclusion, et parfois, celle-ci n’est pas celle que l’on avait imaginée. Ces trois saisons avec l’Olympique de Marseille resteront gravées dans ma mémoire et j’en retiendrai le meilleur: l’ambiance électrisante du Vélodrome, des supporters exceptionnels et une ville qui vibre au rythme des matchs », écrit-il sur ses réseaux sociaux, avant d’en rajouter une couche, remerciant même le président de l'OM Pablo Longoria, avec lequel il semblait pourtant en froid depuis plus d'un an.