Mercato - OM : Un international algérien proche de signer ? Il balance la vérité

La rumeur Youcef Atal avait enflammé la Canebière. Libre après son départ de Turquie, l'international algérien avait été ciblé par l'OM, et notamment par Mehdi Benatia, pour remplacer Jonathan Clauss sur le côté droit. Mais alors que le joueur vient de s'engager au Qatar, de nouvelles révélations ont été lâchées dans ce dossier.

Libre après son départ de l’Adana Demirspor, Youcef Atal a enfin retrouvé un club. L’international algérien s‘est engagé avec le club qatari d’Al Sadd. Mais il y a encore quelques semaines, le joueur était encore cité du côté de l’OM. Un transfert qui a suscité une vive polémique puisqu’Atal avait été condamné par la justice pour avoir publié une vidéo jugée antisémite.

Atal au cœur de la polémique à Marseille

Le maire de Marseille, Benoît Payan, s’était même opposé à ce transfert. « Il n’y a pas de place pour ce genre de débordement. Que l’on soit juif, musulman, chrétien ou athée, on est tous dans le stade, on a tous la même ferveur. Si on n’a pas ces valeurs alors on a rien à faire sous le maillot de l’OM » avait-il confié.

La vérité éclate dans ce dossier

Mais le compte La Tribune OM apporte de nouvelles révélations sur ce dossier Atal. Selon ses informations, l’international algérien n’a jamais été proche du club marseillais, contrairement à ce qui avait été annoncé dans les médias.