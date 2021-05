Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un incroyable retour à l’étude ?

Publié le 24 mai 2021 à 13h15 par A.C.

Joueur de l’Olympique de Marseille pendant cinq saisons, Nicolas Nkoulou pourrait faire son grand retour.

Pablo Longoria ne s’en est jamais caché. Cet été, le président de l’Olympique de Marseille est prêt à faire des grands changements, afin d'offrir un effectif à la hauteur des ambitions de Jorge Sampaoli. Pour cela, il faudra obligatoirement vendre un ou plusieurs cadres et le candidat parfait semble être Duje Caleta-Car. Cet hiver déjà, le défenseur aurait pu quitter et désormais, rien ne devrait le retenir, d’autant plus qu’il est l’un des joueurs avec la plus grosse valeur marchande.

Le retour de Nkoulou pas si impossible