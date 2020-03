Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un improbable montant fixé pour le départ de Lihadji ?

Publié le 2 mars 2020 à 8h45 par T.M.

Annoncé comme l’un des grands talents de l’OM, Isaac Lihadji se dirigerait toutefois tout droit vers un départ en fin de saison. Une énorme perte sur le plan sportif, mais aussi financier pour les Phocéens.

Du côté de l’OM, une génération prometteuse est en train de pointer le bout de son nez. Et ces derniers mois, tous les regards étaient tournés vers Isaac Lihadji. A 17 ans, l’ailier est promis à un avenir radieux et annoncé comme l’un des plus grands talents du football français. Toutefois, le club phocéen ne devrait pas profiter de sa pépite. En effet, les négociations entre le clan Lihadji et Andoni Zubizarreta n’ont abouti à rien concernant la signature de son premier contrat pro. La pépite de l’OM se dirigerait ainsi tout droit vers un départ pour ce mercato estival.

Seulement 300 000€ pour l’OM ?