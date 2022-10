Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un improbable coup de tonnerre annoncé pour Gerson

Publié le 25 octobre 2022 à 14h15

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entre Gerson et l'OM c'est fini ? Selon son père et agent, le milieu de terrain va essayer de trouver une porte de sortie lors du prochain mercato hivernal. Peu utilisé par Igor Tudor, le joueur et son clan sont en colère et auraient l'intention de rencontrer Pablo Longoria pour en discuter. Pourtant, un média régional dévoile des informations qui vont à l'encontre de cette déclaration.

Entre Gerson et l'OM, rien ne va plus. La faute notamment à Igor Tudor, qui n'hésite pas à le laisser sur le banc depuis le début de la saison. Alors qu'il espérait participer à la prochaine Coupe du monde, le milieu de terrain voit ses chances d'être convoqué s'envoler. Furieux, Gerson envisage de claquer la porte cet hiver comme l'a annoncé son père et agent ce lundi soir.

Transferts - OM : Gerson, Payet... Les incroyables plans de Longoria sur le mercato https://t.co/9v2wEwyzhL pic.twitter.com/9AzXkDEcU7 — le10sport (@le10sport) October 25, 2022

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable »

« On va aller voir ailleurs. C'est inévitable. On va s'organiser pour partir dès le prochain mercato. Si Gerson n'est plus important pour l'OM, alors on trouvera un club qui saura le valoriser. Plusieurs se sont déjà manifestés. On n'a eu aucune explication de la part du coach. Physiquement, Gerson est en pleine forme mais il est triste et énervé. Et moi aussi ! » a confié Marcao dans des propos rapportés par L'Equipe.

Une information démentie par un média marseillais