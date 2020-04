Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un gros dossier de Villas-Boas plombé par le coronavirus ?

Publié le 20 avril 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Entre ses limites financières et les grandes incertitudes provoquées par le coronavirus, l’OM aurait décidé de mettre la piste Mbaye Niang en stand-by.

Ces dernières semaines, un vif intérêt de l’OM pour Mbaye Niang a été évoqué, et le profil de l’attaquant sénégalais du Stade Rennais plairait beaucoup à André Villas-Boas. Néanmoins, alors que le club phocéen connaît une période très trouble sur le plan financier, l’entraîneur de l’OM n’est certain de pouvoir être en mesure de boucler l’arrivée de Niang l’été prochain. De plus, l’arrêt total des compétitions provoqué par le coronavirus n’arrange pas les affaires de l’OM dans ce dossier comme l’a indiqué le journaliste de L’Equipe, Bilel Ghazi, dans un live Instagram.

Niang à l’OM, ça se complique…