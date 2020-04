Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Énorme coup de froid pour cet attaquant de Ligue 1...

Publié le 19 avril 2020 à 17h00 par A.M.

Intéressé par M'Baye Niang, l'Olympique de Marseille semble toutefois en difficulté dans ce dossier compte tenu de ses moyens financiers limités.

En quête de renforts offensifs afin d'épauler Dario Benedetto, l'Olympique de Marseille scrute notamment la situation de M'Baye Niang. Il y a quelques semaines, L'Equipe révélait en effet l'intérêt du club phocéen pour l'attaquant du Stade Rennais dont la valeur est estimée à 30M€. Et si le joueur semble intéressé à l'idée d'évoluer sous les couleurs de l'OM, la situation financière du club marseillais, qui s'est encore dégradée avec la crise du Covid-19, risque de compromettre cette opération comme l'explique Bilel Ghazi, qui confirme toutefois l’existence de contacts entre les deux parties.

L'OM en grande difficulté pour Niang...