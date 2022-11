Mercato - OM : Un gros coup dur se confirme pour Dimitri Payet

La rédaction

Cadre de la formation marseillaise depuis plusieurs années, Dimitri Payet vit un calvaire cette saison, notamment depuis l'arrivée sur le banc d'Igor Tudor. Et sa situation pourrait ne pas s'arranger après le prochain mercato hivernal. En effet, l'OM envisagerait de recruter Ruslan Malinovskyi, qui pourrait devenir un concurrent de taille pour l'international français.

Dimitri Payet est tombé de haut cette saison. Titulaire indiscutable lors du dernier exercice, sous les ordres de Jorge Sampaoli, l'international français a vu son temps de jeu chuter après l'arrivée d'Igor Tudor sur le banc. « Il n'y a rien, c'est juste une croix. C'est un choix pour ce match. La saison est longue, il y a beaucoup de matchs » avait déclaré l'entraîneur de l'OM le 7 août dernier, avant de diriger son premier match. Mais la suite a montré que c'était un choix durable.

Payet en souffrance depuis l'arrivée de Tudor

Depuis le lancement de la Ligue 1, Dimitri Payet n'a été titularisé qu'à cinq reprises. Un chiffre famélique pour l'international tricolore, qui parvient, toutefois, à se montrer décisif lors de ses rares apparitions. Face à l'AS Monaco dimanche dernier, il a tiré le coup franc qui a permis à l'OM de récolter les trois points (2-3). Mais sa situation est loin d'être idéale et l'idée d'un départ en janvier aurait commencé à germer dans l'esprit des dirigeants.

« C'est la décision du coach et on la soutient »

Présent en conférence de presse ce mardi, Pablo Longoria a fait le point sur la situation de Payet. « Trouver une place dans cette équipe n'est pas facile. En tant que dirigeant, on doit respecter les choix du coach. Le talent de Payet est une évidence. Mais c'est le coach qui prend les décisions, le collectif est plus important que tous les cas individuels. C'est la décision du coach et on la soutient » a déclaré le président de l'OM.

L'OM cible un milieu offensif pour janvier