Mercato - OM : Un gros bras de fer pour Olivier Giroud ?

Publié le 6 décembre 2020 à 1h30 par A.C.

En fin de contrat avec Chelsea, Olivier Giroud pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato.

Partira ? Ne partira pas ? L’avenir d’Olivier Giroud est des plus flous. Didier Deschamps l’a incité à quitter Chelsea, mais l’attaquant a récemment expliqué qu’il souhaiterait poursuivre sa carrière au sein du club londonien. D’ailleurs, selon nos informations, une prolongation de contrat pourrait même être envisagée pour l’international français. Deux clubs en France l’accueilleraient les bras ouverts, avec l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Mais en Italie, Antonio Conte rêverait toujours de lui. L’entraineur de l’Inter n’est pas seul, puisque la presse italienne a également évoqué un intérêt de la Juventus.

L’Inter ne veut rien dépenser pour Giroud