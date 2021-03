Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un grand ménage garanti avec Sampaoli ?

Publié le 25 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Fraichement nommé sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli n’hésitera pas à se séparer de certains éléments pour recruter des joueurs plus adaptés à ses exigences comme l’a indiqué Pascal Olmeta.

Le 9 mars dernier, lors de sa conférence de presse de présentation à l’OM, Jorge Sampaoli avait fait un premier point sur le prochain mercato estival : « Si j’ai reçu des garanties pour le recrutement ? Ça relève du moyen terme. Tout d'abord on s'attelle au travail de diagnostic de l'équipe pour bien finir le championnat. Après, à moyen terme nous allons travailler avec le président et on saura où recruter mais dans un premier temps, il s'agit de faire progresser l'équipe rapidement », confiait le technicien argentin. Mais Sampaoli envisagera-t-il des gros changements au sein de l’effectif actuel de l’OM ? À à en croire les propos de Pascal Olmeta, ancien gardien de l’OM interrogé dans les colonnes de La Provence , l’ex-entraîneur du FC Séville et de l’Atletico Mineiro ne devrait pas hésiter à opérer à de gros changements.

« Il aura la franchise de dire à un joueur ‘Je ne te veux plus’ »