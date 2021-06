Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un flop de Longoria va être transféré !

Publié le 21 juin 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Prêté sans succès à l’OM ces derniers mois, Michaël Cuisance est retourné au Bayern Munich. Et le club bavarois aurait décidé de s’en séparer en le mettant sur la liste des transferts…

En mars dernier, au micro de France 3, Michaël Cuisance affichait clairement son envie de rester à l’OM, qui disposait d’une option dans le cadre de son prêt fixe à 18M€ : « Il y a un nouveau coach, un nouveau projet et un nouveau président avec le football au cœur du projet de l'OM. Ça me donne envie. Quand je dis que je veux rester à l'OM, c'est parce que j'ai envie de voir le Vélodrome aussi ». Mais finalement, Pablo Longoria a décidé de ne pas conserver Cuisance qui n’a jamais répondu aux attentes cette saison à l’OM, et le milieu offensif français va même devoir se mettre en quête d’un nouveau challenge.

Le Bayern a mis Cuisance sur la liste des transferts