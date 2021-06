Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le onze de Jorge Sampaoli prend forme !

Publié le 20 juin 2021 à 16h30 par La rédaction

Ayant prévu de grandes choses pour le prochain mercato estival, l'OM se serait positionné sur plusieurs dossiers. Néanmoins, le club phocéen devrait faire face à quelques départs également. Quoi qu'il en soit, le onze de départ de Jorge Sampaoli semble prendre forme petit à petit.

En vue de la saison prochaine, Franck McCourt a vu les choses en grand pour l’OM en annonçant l’arrivée de 12 nouveaux joueurs. De son côté, Pablo Longoria n’a pas perdu une seule seconde pour se mettre au boulot. Le président du club phocéen a bientôt bouclé l’arrivée de Gerson et il travaille d’arrache-pied sur d’autres dossiers, comme celui de Matteo Guendouzi comme le 10sport.com vous le révélait il y a quelques jours. Néanmoins, certains dossiers s’avéreraient plus compliqués que d’autres et parmi ces arrivées devraient se mêler quelques départs.

Un profil clair déterminé pour concurrencer Mandanda, mais des complications pour une piste défensive

Au poste de gardien, la direction marseillaise a été très claire pour le profil recherché afin de concurrencer Steve Mandanda. Selon les informations de La Provence , l’OM voudrait recruter un portier de 25 ou 26 ans qui possède une certaine expérience. Pablo Longoria et Jorge Sampaoli auraient même déjà un nom en tête, bien qu’il n’ait pas encore fuité. Une chose est sûre, il ne s’agirait des gardiens déjà cités auparavant comme Alessio Cragno (Cagliari), Christian Joel (Real Sporting Gijón), Alexander Nübel (Bayern), Alban Lafont (FC Nantes) ou André Onana (Ajax). Sur le plan défensif, le départ de Duje Ćaleta-Car semble légèrement compromis toujours d’après La Provence . Aucune offre concrète n’aurait encore été transmise à Pablo Longoria, d’autant plus que ses performances à l’Euro n'ont pas l'air de jouer en sa faveur. Néanmoins, le président de l’OM serait tout de même sur quelques pistes. Mais le club phocéen aurait un train de retard concernant William Saliba. Même si le défenseur appartenant à Arsenal ne devrait pas être conservé par l’OGC Nice, ce dernier aurait plus un penchant pour le LOSC ou Newcastle plutôt que pour la formation olympienne. L’affaire s’annonce donc mal partie pour l’OM dans le recrutement de l'ancien défenseur de l'ASSE, alors que la piste menant à David Luiz est toujours d’actualité. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'OM a même transmis un contrat de deux ans au Brésilien.

Ça s'annonce mal pour certains dossiers au milieu, pas de grands mouvements en attaque