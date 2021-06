Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça se complique pour cette piste défensive de Longoria !

Publié le 20 juin 2021 à 13h10 par La rédaction

Prêté par Arsenal cet hiver, William Saliba ne devrait pas être conservé par l'OGC Nice. Néanmoins, l'OM serait légèrement en retard sur le dossier, contrairement à ses concurrents...

Ayant prévu un très grand mercato cet été, Pablo Longoria se serait mis sur la piste de nombreux joueurs. Alors que Duje Ćaleta-Car serait annoncé sur le départ en raison de sa grande valeur marchande, le président de l’OM se serait penché sur le secteur défensif. Ainsi, l’ancien Head of Football du club phocéen ciblerait William Saliba, en plus de David Luiz. Mais l’OM ne serait pas seul sur le dossier puisque Rennes, le LOSC et Newcastle suivraient également le dossier de près. Et le club phocéen commencerait même à être en difficulté.

Nice ne devrait pas conserver Saliba, mais...