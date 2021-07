Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dernier détail à régler pour la nouvelle recrue de Longoria ?

Publié le 24 juillet 2021 à 7h00 par A.C.

Cristian Pavon, international argentin de Boca Juniors, semble de plus en plus proche de rejoindre l’Olympique de Marseille.

La colonie sud-américaine de l’Olympique de Marseille devrait s’agrandir cet été. En Argentine, on assure que Cristian Pavon serait tout proche de poser ses valises dans le sud de la France, retrouvant ainsi Jorge Sampaoli. Ce dernier lui avait ouvert les portes de la sélection argentin et avait essayé de le recruter par le passé à l’Atlético Mineiro et à Santos. Son contrat se termine dans moins d’un an et il aurait clairement expliqué aux dirigeants de Boca Juniors qu’il ne souhaite pas prolonger, parlant d’ailleurs de son envie de rejoindre l’OM.

Aucun accord entre Boca Juniors et l’OM