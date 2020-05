Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un dégraissage XXL préparé par Eyraud cet été ?

Publié le 16 mai 2020 à 12h45 par B.C.

Ce vendredi, Jacques-Henri Eyraud a clairement annoncé que l'OM devrait vendre plusieurs joueurs durant le mercato estival afin de renflouer les caisses, et ils seraient nombreux à être concernés.

Qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, l'OM va devoir vendre avant d'envisager de recruter, et Jacques-Henri Eyraud l'a bien fait comprendre ce vendredi sur RMC . « On est en position de dégager des revenus liés au trading. Ce n'était pas le cas au début (du projet). Les ventes, quand on est arrivé, ce n'était pas une option. On a essayé de bâtir un effectif. Avec cette nouvelle phase, on est dans une position meilleure pour dégager des ressources de trading et il faut qu'on ait des résultats dans ce domaine. » Plusieurs joueurs devraient donc être vendus au cours du prochain mercato, et ils seraient nombreux à entrer dans les critères du président marseillais.

De nombreux joueurs susceptibles de partir ?