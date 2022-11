Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un cadre du projet McCourt se lâche déjà sur son départ

Publié le 13 novembre 2022 à 03h00

Guillaume de Saint Sauveur

Titulaire indiscutable dans les cages de l’OM depuis le départ de Steve Mandanda l’été dernier, Pau Lopez est donc l’un des nouveaux hommes forts du projet McCourt. Et le gardien espagnol de 27 ans, malgré son engagement à long terme avec le club phocéen, s’imagine déjà son futur départ de l’OM et son avenir à long terme.

Recruté par l’OM lors du mercato estival 2021, Pau Lopez (27 ans) a d’abord été mis en concurrence directe avec Steve Mandanda avant de prendre le dessus sur l’international français, entraînant donc logiquement son départ vers le Stade Rennais l’été dernier. L’ancien portier de l’AS Rome est donc désormais le numéro 1 indiscutable dans les cages de l’OM, avec un solide contrat qui court jusqu’en 2026.

« Le jour où je partirai… »

Pourtant, dans un entretien accordé à La Provence, Pau Lopez se projette déjà sur le jour où il mettra un terme à son aventure à l’OM : « Le jour où je partirai d’ici, ce sera bizarre. Je sais que je ne retrouverai pas une ambiance à la hauteur de celle du Vélodrome (…) Il faut profiter d’avoir la possibilité de jouer dans le plus grand club français. C’est extraordinaire », a confié le gardien espagnol. En attendant, il s’inscrit pleinement dans le projet McCourt même si tout est déjà prévu pour sa reconversion.

« Je ne resterai pas dans le foot »