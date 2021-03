Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un buteur XXL a bien failli rejoindre le projet McCourt !

Publié le 6 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Libre de tout contrat depuis cet hiver, Diego Costa a été annoncé à l’OM. D’ailleurs, les contacts remontent à plus longtemps entre les deux parties selon Jacques-Henri Eyraud.

Le 16 janvier, en conférence de presse, André Villas-Boas avait annoncé que l’entourage de Diego Costa avait tenté de le placer à l’OM après la résiliation de son contrat avec l’Atlético de Madrid : « J'ai reçu un message WhatsApp d'un numéro que je ne connaissais pas qui me disait que Diego Costa voulait venir à l'OM. Je pensais que c'était une blague. C'est un des meilleurs attaquants du monde, il va chercher autre chose. A ce niveau de salaire, on n'est pas capable », indiquait l’ancien entraîneur de l’OM. Et à en croire Jacques-Henri Eyraud qui s’est confié dans les colonnes de So Foot, le buteur espagnol aurait même pu débarquer à l’OM quelques mois auparavant.

« Ça a bien failli se faire avec Diego Costa »