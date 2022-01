Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau club de Ligue 1 passe à l'action pour Alvaro Gonzalez !

Publié le 3 janvier 2022 à 23h00 par A.C.

Peu utilisé par Jorge Sampaoli, Alvaro Gonzalez pourrait être emmené à quitter l’Olympique de Marseille aux ours des prochaines semaines.

Véritable pilier de l’Olympique de Marseille ces dernières années, Alvaro Gonzalez a vu sa situation changer du tout au tout avec Jorge Sampaoli, mais surtout avec les différentes arrivées en défense. Barré par William Saliba ou encore Luan Peres, l’Espagnol a collectionné seulement 725 minutes de jeu et Le Phocéen a récemment expliqué qu’un départ serait plus qu’envisageable désormais. Sampaoli souhaiterait en effet des profils différents à l’OM et Alvaro Gonzalez intéresserait notamment les Girondins de Bordeaux.

Strasbourg tente le prêt d’Alvaro Gonzalez