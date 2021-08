Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un ancien de Ligue 1 sur le point de filer entre les doigts de Longoria ?

Publié le 9 août 2021 à 0h30 par A.C.

A la recherche de renforts en cette fin de mercato, Pablo Longoria regarderait une nouvelle fois vers l’Italie et la Serie A.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont vu pas moins d’une dizaine de recrues débarquer depuis le mercato estival... mais ce n’est pas fini ! En conférence de presse, Jorge Sampaoli a en effet lancé un message à Pablo Longoria, expliquant qu’il s’attend à de nouvelles arrivées cet été. « Le marché des transferts a été assez particulier car il n'y a pas eu beaucoup de mouvements. Vu qu'on a une nouvelle équipe, il manque des joueurs. On veut 20 joueurs et 2 gardiens » a déclaré le coach de l’OM. « Même si tous les postes n'ont pas été doublés, on espère le faire le plus vite. On travaille main dans la main avec le club, on espère que ça sera possible d'un point de vue économique pour parvenir à nos fins ». Ces derniers jours, le nom d’Adam Ounas a notamment été lié à l’OM, alors qu’il ne semble pas avoir sa place au Napoli.

Ounas a convaincu Spalletti